WebCatalog
Laylo

Laylo

laylo.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Laylo в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Лейло помогает создателям напрямую сообщать фанатам о своих выпусках. Присоединяйтесь к Кэлвину Харрису, Friday Beers и другим ведущим авторам. Зарегистрируйтесь бесплатно сегодня!

Веб-сайт: laylo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Laylo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

LetsBuild

LetsBuild

letsbuild.com

Passage

Passage

gopassage.com

Gift APp

Gift APp

giftapp.com

Throne

Throne

throne.com

CraftJack

CraftJack

craftjack.com

OnlyFans

OnlyFans

onlyfans.com

Beautiful.ai

Beautiful.ai

beautiful.ai

Zoho Books

Zoho Books


CheckforAi

CheckforAi

checkforai.com

Wonolo

Wonolo

wonolo.com

Erase.bg

Erase.bg

erase.bg

You'reOnTime

You'reOnTime

youreontime.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности