Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Jane — это онлайн-платформа для специалистов в области здравоохранения и хорошего самочувствия, которая упрощает бронирование, составление графиков, составление расписания, выставление счетов и получение оплаты.

Веб-сайт: jane.app

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