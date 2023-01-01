WebCatalog
hoopla

hoopla

hoopladigital.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для hoopla в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Нажмите «В открытие». Читайте, слушайте и смотрите с помощью читательской карты

Веб-сайт: hoopladigital.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением hoopla, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

BookBites

BookBites

app.bookbites.com

ESPN Fantasy

ESPN Fantasy

espn.com

My Queue

My Queue

play.myqueue.so

Dwell

Dwell

dwellapp.io

Voot Kids

Voot Kids

vootkids.com

Listen On Repeat

Listen On Repeat

listenonrepeat.com

R Discovery

R Discovery

discovery.researcher.life

LingQ

LingQ

lingq.com

iBroadcast

iBroadcast

media.ibroadcast.com

1paragraph

1paragraph

1paragraph.app

LibraryThing

LibraryThing

librarything.com

Open Library

Open Library

openlibrary.org

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности