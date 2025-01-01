Альтернативы - Hivekit

Farmbrite

Farmbrite

farmbrite.com

Farmbrite - это программное обеспечение для управления фермой, объединяющее инструменты для отслеживания, планирования и финансового учета сельскохозяйственной деятельности.

Bushel Farm

Bushel Farm

bushelfarm.com

Bushel Farm - приложение для фермеров, организующее данные о деятельности и финансах фермы, интегрирующееся с другими системами для упрощения работы.

Agroptima

Agroptima

agroptima.com

Agroptima - это приложение для управления фермами, позволяющее фермерам отслеживать свои операции и оптимизировать процессы с помощью данных в реальном времени.

Mobble

Mobble

mobble.io

Mobble — приложение для управления фермерским хозяйством, упрощающее учет животных и коммуникацию между членами команды.

eAgronom

eAgronom

eagronom.com

eAgronom — программа для управления фермерским хозяйством, помогающая земледельцам вести учёт, организовывать задачи и анализировать урожай.

Aegro

Aegro

aegro.com.br

Aegro — это приложение для управления сельским хозяйством, которое объединяет агрономию и финансовую статистику для повышения эффективности работы ферм.

AgriWebb

AgriWebb

agriwebb.com

AgriWebb - приложение для управления скотоводством, предлагающее инструменты для мониторинга, учета и анализа данных фермы в реальном времени.

Traction

Traction

tractionag.com

Traction — облачное решение для управления фермерским хозяйством. Оно объединяет учётные данные с операциями на полях для анализа финансов.

Agworld

Agworld

agworld.com

Agworld — это платформа для управления сельскохозяйственными данными, позволяющая фермерам и консультантам сотрудничать и обмениваться данными для повышения эффективности операций.

PickApp

PickApp

pickapp.farm

PickApp — это система для измерения производительности работников, которая повышает эффективность работы на ферме и качество продукции.

Hectre

Hectre

hectre.com

Hectre предлагает технологии для управления садовыми хозяйствами, включая учёт рабочего времени, сбор данных о урожае и оценку размеров фруктов с помощью приложений.

aydi

aydi

aydi.com

aydi — это SaaS приложение для агропромышленности, обеспечивающее реальное время видимости операций, повышение продуктивности и автоматизацию рабочего процесса.

Conservis

Conservis

conservis.ag

Conservis — это платформа для управления фермами, предоставляющая инструменты для сбора данных, анализа и оптимизации сельскохозяйственных процессов.

Croptracker

Croptracker

croptracker.com

Croptracker — приложение для управления фермой, позволяющее отслеживать данные о полях, урожаях и процессах, оптимизируя сельскохозяйственные операции и повышая эффективность.

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