Альтернативы - Hivekit

Farmbrite
farmbrite.com
Farmbrite - это программное обеспечение для управления фермой, объединяющее инструменты для отслеживания, планирования и финансового учета сельскохозяйственной деятельности.
Bushel Farm
bushelfarm.com
Bushel Farm - приложение для фермеров, организующее данные о деятельности и финансах фермы, интегрирующееся с другими системами для упрощения работы.
Agroptima
agroptima.com
Agroptima - это приложение для управления фермами, позволяющее фермерам отслеживать свои операции и оптимизировать процессы с помощью данных в реальном времени.
Mobble
mobble.io
Mobble — приложение для управления фермерским хозяйством, упрощающее учет животных и коммуникацию между членами команды.
eAgronom
eagronom.com
eAgronom — программа для управления фермерским хозяйством, помогающая земледельцам вести учёт, организовывать задачи и анализировать урожай.
Aegro
aegro.com.br
Aegro — это приложение для управления сельским хозяйством, которое объединяет агрономию и финансовую статистику для повышения эффективности работы ферм.
AgriWebb
agriwebb.com
AgriWebb - приложение для управления скотоводством, предлагающее инструменты для мониторинга, учета и анализа данных фермы в реальном времени.
Traction
tractionag.com
Traction — облачное решение для управления фермерским хозяйством. Оно объединяет учётные данные с операциями на полях для анализа финансов.
Agworld
agworld.com
Agworld — это платформа для управления сельскохозяйственными данными, позволяющая фермерам и консультантам сотрудничать и обмениваться данными для повышения эффективности операций.
PickApp
pickapp.farm
PickApp — это система для измерения производительности работников, которая повышает эффективность работы на ферме и качество продукции.
Hectre
hectre.com
Hectre предлагает технологии для управления садовыми хозяйствами, включая учёт рабочего времени, сбор данных о урожае и оценку размеров фруктов с помощью приложений.
aydi
aydi.com
aydi — это SaaS приложение для агропромышленности, обеспечивающее реальное время видимости операций, повышение продуктивности и автоматизацию рабочего процесса.
Conservis
conservis.ag
Conservis — это платформа для управления фермами, предоставляющая инструменты для сбора данных, анализа и оптимизации сельскохозяйственных процессов.
Croptracker
croptracker.com
Croptracker — приложение для управления фермой, позволяющее отслеживать данные о полях, урожаях и процессах, оптимизируя сельскохозяйственные операции и повышая эффективность.
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