Hero Forge
heroforge.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Hero Forge в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: heroforge.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Hero Forge, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Logo Diffusion
app.logodiffusion.com
Enhancv
app.enhancv.com
BRIO
brioxr.com
tome.
tomewriting.com
The New Black
thenewblack.ai
AI Recipe Generator
recipes.lionix.io
Slidemodel
slidemodel.com
SeaArt
seaart.ai
Creative Fabrica
creativefabrica.com
Design Wizard
app.designwizard.com
Organimi
v5.organimi.com
Resume Builder
app.resumebuilder.com