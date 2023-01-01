WebCatalog
Hackaday.io

Hackaday.io

hackaday.io

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Hackaday.io в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Hackaday.io — крупнейшее в мире сообщество по совместной разработке оборудования.

Веб-сайт: hackaday.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Hackaday.io, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

steinberg

steinberg

signin.steinberg.net

MindTheProduct

MindTheProduct

mindtheproduct.com

Mautic

Mautic

mautic.org

SlideShare

SlideShare

slideshare.net

DevianArt

DevianArt

deviantart.com

Vivino

Vivino

vivino.com

Hackster

Hackster

hackster.io

Sketchfab

Sketchfab

sketchfab.com

Arduino

Arduino

arduino.cc

Kami

Kami

web.kamihq.com

Manheim

Manheim

manheim.com

Gitpod

Gitpod

gitpod.io

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности