WebCatalog
Gotogate

Gotogate

gotogate.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Gotogate в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Gotogate — ваш лучший союзник в поиске идеального рейса по самой низкой цене. С более чем 650 авиакомпаниями мы говорим о путешествиях с 1989 года. Бронируйте сейчас!

Веб-сайт: gotogate.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Gotogate, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

momondo

momondo

momondo.com

ixigo

ixigo

ixigo.com

ebookers

ebookers

ebookers.com

FareFirst

FareFirst

farefirst.com

FlyLooper

FlyLooper

go.flylooper.com

Singapore Airlines

Singapore Airlines

singaporeair.com

CheapOair

CheapOair

cheapoair.com

Hotelscan

Hotelscan

hotelscan.com

FlightConnections

FlightConnections

flightconnections.com

Cheapflights

Cheapflights

cheapflights.com

Raconia

Raconia

raconia.com

Opodo

Opodo

opodo.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности