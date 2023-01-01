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geoportal.gov.pl

geoportal.gov.pl

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: mapy.geoportal.gov.pl

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для geoportal.gov.pl в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-сайт www.geoportal.gov.pl служит центральным узлом инфраструктуры пространственной информации, обеспечивая доступ к пространственным данным и связанным с ними услугам.

Веб-сайт: mapy.geoportal.gov.pl

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением geoportal.gov.pl, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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