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Gainsight CS

Gainsight CS

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: gainsightcloud.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Удерживайте и расширяйте своих клиентов в нужном масштабе. Gainsight CS делает клиентов вашим лучшим двигателем роста. Получите комплексное представление о своих клиентах, поймите тенденции и риски и дайте своей команде возможность масштабироваться с помощью проверенных действий, которые приносят результаты.

Веб-сайт: gainsightcloud.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Gainsight CS, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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