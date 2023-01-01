Filmijob — это платформа асинхронных видеоинтервью, предназначенная для автоматизации процессов отбора за счет использования видео, технологий больших данных и искусственного интеллекта. Мы анализируем каждый ответ и извлекаем из кандидата ценную информацию: выраженные эмоции, транскрипцию речи, мягкие навыки, ключевые слова...

Веб-сайт: filmijob.com

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