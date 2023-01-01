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Erudus

Erudus

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Веб-сайт: erudus.com

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Erudus — совместное решение для пищевой промышленности по обмену данными о продуктах — данные об аллергенах, питании и технические данные для предприятий общественного питания, оптовиков и предприятий общественного питания

Веб-сайт: erudus.com

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