Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Erudus — совместное решение для пищевой промышленности по обмену данными о продуктах — данные об аллергенах, питании и технические данные для предприятий общественного питания, оптовиков и предприятий общественного питания

Веб-сайт: erudus.com

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