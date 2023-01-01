WebCatalog
Dripsender

Dripsender

app.dripsender.id

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Dripsender в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Теперь вы можете запускать маркетинговые кампании WhatsApp с помощью своего мобильного телефона! Запускайте акции где угодно, автоматически, без необходимости добавлять секретаря!

Веб-сайт: dripsender.id

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Dripsender, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

WatZap

WatZap

app.watzap.id

Nextel

Nextel

app.nextel.io

Interakt

Interakt

app.interakt.ai

Campaign Monitor

Campaign Monitor

login.createsend.com

WATI

WATI

app.wati.io

Trueqrcode

Trueqrcode

app.trueqrcode.com

DelightChat

DelightChat

app.delightchat.io

Mailpost.io

Mailpost.io

mailpost.io

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Happliee

Happliee

app.happilee.io

SEAL Metrics

SEAL Metrics

app.sealmetrics.com

Cloud Campaign

Cloud Campaign

app.cloudcampaign.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности