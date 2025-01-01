Альтернативы - Divhunt

Webflow
webflow.com
Webflow — это визуальная платформа для создания и запуска веб-сайтов без кодирования, предлагающая инструменты для дизайна, управления контентом и маркетинга.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.
WordPress.com
wordpress.com
Приложение WordPress.com позволяет пользователям создавать и управлять веб-сайтами и блогами с помощью настраиваемых тем и инструментов для оптимизации контента.
Odoo
odoo.com
Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.
Netlify
netlify.com
Netlify — это облачная платформа для хостинга и управления статическими веб-сайтами и веб-приложениями с функциями безсерверной обработки и интеграции с Git.
Framer
framer.com
Framer - это онлайн-инструмент для создания веб-сайтов и прототипов без кода, подходящий для новичков и профессионалов.
Padlet
padlet.com
Padlet - это цифровой холст для совместного создания и обмена проектами, позволяющий добавлять текст, изображения, видео и документы.
Duda
duda.co
Duda — платформа для создания и управления веб-сайтами без кода, ориентированная на агентства и компании SaaS.
Builder.io
builder.io
Builder.io предлагает инструменты для быстрого создания веб- и мобильных приложений, преобразуя дизайны Figma в код и позволяя маркетологам управлять контентом без разработчиков.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic - это платформа для визуальной разработки веб-приложений, позволяющая командам быстро создавать сайты и инструменты без необходимости глубоких знаний программирования.
Hashnode
hashnode.com
Hashnode — бесплатная платформа для создания блогов, позволяющая разработчикам публиковать статьи на собственном домене и делиться знаниями с сообществом.
Dorik
dorik.com
Дорик — это AI-платформа для создания веб-сайтов без необходимости в дизайне или программировании, предлагающая простой и гибкий процесс с функциями редактирования и хостинга.
HostGator
hostgator.com
HostGator - это платформа для веб-хостинга, предлагающая решения для различных онлайн-проектов с поддержкой Python и выгодными условиями.
Superblog
superblog.ai
Superblog — это платформа для упрощенного создания контента, помогающая пользователям писать и структурировать текст без необходимости в SEO и дизайне.
Strapi
strapi.io
Strapi - это система управления контентом с открытым исходным кодом, позволяющая разработчикам создавать и управлять контентом в различных каналах.
Write.as
write.as
Write.as — это приложение для быстрого написания и публикации текстов в удобной и минималистичной среде с акцентом на конфиденциальность пользователей.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — платформа для A/B-тестирования, персонализации и доставки контента, помогающая компаниям оптимизировать цифровое взаимодействие с клиентами.
Ycode
ycode.com
Ycode — это платформа без кодов для визуальной разработки и управления содержимым, упрощает создание и поддержку интерактивных веб-сайтов.
Piwigo
piwigo.com
Piwigo — это приложение для управления и обмена коллекциями фотографий с поддержкой организации и настройки альбомов.
Brightspot
brightspot.com
Brightspot - это система управления контентом, оптимизирующая создание и распространение контента на разных платформах для организаций.
Sanity.io
sanity.io
Sanity.io — это головной CMS, который позволяет управлять структурированным контентом, предлагает кастомизируемую студию и поддержку реального времени для команд.
Ontraport
ontraport.com
Ontraport — это бизнес-программное обеспечение без кода для автоматизации маркетинга, продаж и операций с клиентами, ориентированное на сервисные предприятия.
Instapage
instapage.com
Instapage — это платформа для создания и оптимизации целевых страниц, позволяющая маркетологам быстро разрабатывать страницы без навыков программирования.
WordPress VIP
wpvip.com
WordPress VIP - это корпоративная версия WordPress для масштабируемого управления контентом, обеспечивающая высокую производительность и безопасность.
Pantheon
pantheon.io
Pantheon — платформа для управления веб-сайтами, позволяющая разработчикам и маркетологам создавать и запускать сайты на Drupal и WordPress с необходимыми инструментами.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack — это безголовая CMS, позволяющая компаниям управлять контентом и обеспечивать его доставку через различные цифровые каналы.
Postach.io
postach.io
Postach.io позволяет создавать и делиться контентом из популярных приложений, управляя публикациями и совместным доступом.
Contentful
contentful.com
Contentful - это платформа управления контентом, позволяющая предприятиям создавать, управлять и распределять контент на различных платформах и каналах.
Morphic
getmorphic.com
Morphic — это платформа без кода для автоматизации дизайна сайтов, маркетинговых материалов и управления брендом. Пользователи могут создавать качественные сайты без подключения агентств.
Hygraph
hygraph.com
Hygraph - это безголовая CMS, позволяющая управлять контентом с помощью GraphQL API и доставлять его на разные платформы и устройства.
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