Альтернативы - Divhunt

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow — это визуальная платформа для создания и запуска веб-сайтов без кодирования, предлагающая инструменты для дизайна, управления контентом и маркетинга.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.

WordPress.com

WordPress.com

wordpress.com

Приложение WordPress.com позволяет пользователям создавать и управлять веб-сайтами и блогами с помощью настраиваемых тем и инструментов для оптимизации контента.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify — это облачная платформа для хостинга и управления статическими веб-сайтами и веб-приложениями с функциями безсерверной обработки и интеграции с Git.

Framer

Framer

framer.com

Framer - это онлайн-инструмент для создания веб-сайтов и прототипов без кода, подходящий для новичков и профессионалов.

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet - это цифровой холст для совместного создания и обмена проектами, позволяющий добавлять текст, изображения, видео и документы.

Duda

Duda

duda.co

Duda — платформа для создания и управления веб-сайтами без кода, ориентированная на агентства и компании SaaS.

Builder.io

Builder.io

builder.io

Builder.io предлагает инструменты для быстрого создания веб- и мобильных приложений, преобразуя дизайны Figma в код и позволяя маркетологам управлять контентом без разработчиков.

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Plasmic - это платформа для визуальной разработки веб-приложений, позволяющая командам быстро создавать сайты и инструменты без необходимости глубоких знаний программирования.

Hashnode

Hashnode

hashnode.com

Hashnode — бесплатная платформа для создания блогов, позволяющая разработчикам публиковать статьи на собственном домене и делиться знаниями с сообществом.

Dorik

Dorik

dorik.com

Дорик — это AI-платформа для создания веб-сайтов без необходимости в дизайне или программировании, предлагающая простой и гибкий процесс с функциями редактирования и хостинга.

HostGator

HostGator

hostgator.com

HostGator - это платформа для веб-хостинга, предлагающая решения для различных онлайн-проектов с поддержкой Python и выгодными условиями.

Superblog

Superblog

superblog.ai

Superblog — это платформа для упрощенного создания контента, помогающая пользователям писать и структурировать текст без необходимости в SEO и дизайне.

Strapi

Strapi

strapi.io

Strapi - это система управления контентом с открытым исходным кодом, позволяющая разработчикам создавать и управлять контентом в различных каналах.

Write.as

Write.as

write.as

Write.as — это приложение для быстрого написания и публикации текстов в удобной и минималистичной среде с акцентом на конфиденциальность пользователей.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — платформа для A/B-тестирования, персонализации и доставки контента, помогающая компаниям оптимизировать цифровое взаимодействие с клиентами.

Ycode

Ycode

ycode.com

Ycode — это платформа без кодов для визуальной разработки и управления содержимым, упрощает создание и поддержку интерактивных веб-сайтов.

Piwigo

Piwigo

piwigo.com

Piwigo — это приложение для управления и обмена коллекциями фотографий с поддержкой организации и настройки альбомов.

Brightspot

Brightspot

brightspot.com

Brightspot - это система управления контентом, оптимизирующая создание и распространение контента на разных платформах для организаций.

Sanity.io

Sanity.io

sanity.io

Sanity.io — это головной CMS, который позволяет управлять структурированным контентом, предлагает кастомизируемую студию и поддержку реального времени для команд.

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

Ontraport — это бизнес-программное обеспечение без кода для автоматизации маркетинга, продаж и операций с клиентами, ориентированное на сервисные предприятия.

Instapage

Instapage

instapage.com

Instapage — это платформа для создания и оптимизации целевых страниц, позволяющая маркетологам быстро разрабатывать страницы без навыков программирования.

WordPress VIP

WordPress VIP

wpvip.com

WordPress VIP - это корпоративная версия WordPress для масштабируемого управления контентом, обеспечивающая высокую производительность и безопасность.

Pantheon

Pantheon

pantheon.io

Pantheon — платформа для управления веб-сайтами, позволяющая разработчикам и маркетологам создавать и запускать сайты на Drupal и WordPress с необходимыми инструментами.

Contentstack

Contentstack

contentstack.com

Contentstack — это безголовая CMS, позволяющая компаниям управлять контентом и обеспечивать его доставку через различные цифровые каналы.

Postach.io

Postach.io

postach.io

Postach.io позволяет создавать и делиться контентом из популярных приложений, управляя публикациями и совместным доступом.

Contentful

Contentful

contentful.com

Contentful - это платформа управления контентом, позволяющая предприятиям создавать, управлять и распределять контент на различных платформах и каналах.

Morphic

Morphic

getmorphic.com

Morphic — это платформа без кода для автоматизации дизайна сайтов, маркетинговых материалов и управления брендом. Пользователи могут создавать качественные сайты без подключения агентств.

Hygraph

Hygraph

hygraph.com

Hygraph - это безголовая CMS, позволяющая управлять контентом с помощью GraphQL API и доставлять его на разные платформы и устройства.

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