Сообщество — это служба обмена текстовыми сообщениями, которая мгновенно и напрямую соединяет отдельных лиц и организации со своей аудиторией посредством обмена текстовыми сообщениями в любом масштабе.

Веб-сайт: community.com

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