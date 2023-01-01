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Cyph

Cyph

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: cyph.app

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Cyph защищает ваши разговоры от любых угроз, от хакеров-одиночек до агентств, вооруженных теоретическими квантовыми атаками, — регистрация или загрузка не требуются. Сайф, твои друзья. Восстановите свою конфиденциальность.

Веб-сайт: cyph.app

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cyph, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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