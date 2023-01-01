WebCatalog
Clickworker

Clickworker

clickworker.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Clickworker в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Данные обучения искусственного интеллекта, SEO-тексты, веб-исследования, теги, опросы и многое другое. Используйте принцип краудсорсинга с мощью более 4,5 миллионов кликовщиков.

Веб-сайт: clickworker.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Clickworker, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Zoho Survey

Zoho Survey


Rose AI

Rose AI

rose.ai

Website IQ

Website IQ

websiteiq.com

Oncrawl

Oncrawl

oncrawl.com

Appen

Appen

appen.com

Learnt.ai

Learnt.ai

learnt.ai

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

Crazy Egg

Crazy Egg

crazyegg.com

Intellipaat

Intellipaat

intellipaat.com

Hushed

Hushed

hushed.com

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

SmartSurvey

SmartSurvey

smartsurvey.co.uk

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности