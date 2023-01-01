WebCatalog
Chron

Chron

chron.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Chron в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Местные новости, культура и разговоры. Chron принадлежит Hearst и управляется независимо от Houston Chronicle.

Веб-сайт: chron.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Chron, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

The Charlotte Observer

The Charlotte Observer

charlotteobserver.com

blogTO

blogTO

blogto.com

11Alive

11Alive

11alive.com

France 24

France 24

france24.com

MSNBC

MSNBC

msnbc.com

Patch

Patch

patch.com

The Age

The Age

theage.com.au

The Japan Times

The Japan Times

japantimes.co.jp

The Telegraph

The Telegraph

telegraph.co.uk

insauga

insauga

insauga.com

Focus Taiwan

Focus Taiwan

focustaiwan.tw

The Detroit News

The Detroit News

detroitnews.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности