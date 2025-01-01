Альтернативы - Brizy

Canva

Canva

canva.com

Canva - это платформа для графического дизайна, позволяющая создавать визуальный контент, включая графику для соцсетей, презентации и документы.

Wix

Wix

wix.com

Wix - это платформа для создания и управления веб-сайтами, предлагающая инструменты для дизайна, SEO, электронной коммерции и мобильного редактирования.

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow — это визуальная платформа для создания и запуска веб-сайтов без кодирования, предлагающая инструменты для дизайна, управления контентом и маркетинга.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

Приложение GoDaddy помогает пользователям создавать и управлять веб-сайтами и интернет-магазинами, предлагая инструменты для SEO, аналитики и интеграции с социальными сетями.

WordPress.com

WordPress.com

wordpress.com

Приложение WordPress.com позволяет пользователям создавать и управлять веб-сайтами и блогами с помощью настраиваемых тем и инструментов для оптимизации контента.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.

Squarespace

Squarespace

squarespace.com

Squarespace - приложение для создания и управления веб-сайтами, предоставляющее шаблоны и инструменты для редактирования, продаж и SEO.

Hostinger

Hostinger

hostinger.com

Hostinger - это приложение для выбора веб-хостинга, включая общие, VPS и домены, с простым управлением и эффективной производительностью.

Tilda

Tilda

tilda.cc

Tilda — это конструктор сайтов, позволяющий без программирования создавать веб-сайты, интернет-магазины и целевые страницы с помощью готовых шаблонов.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, бухгалтерию, управление проектами и запасами.

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

Namecheap — приложение для регистрации доменных имен, веб-хостинга и управления безопасностью в интернете, включая VPN и защиту конфиденциальности.

Framer

Framer

framer.com

Framer - это онлайн-инструмент для создания веб-сайтов и прототипов без кода, подходящий для новичков и профессионалов.

Bubble

Bubble

bubble.io

Bubble - это платформа для визуального программирования, позволяющая пользователям без технических навыков создавать веб-приложения с помощью интерфейса перетаскивания.

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

FuseBase - это платформа для сотрудничества с клиентами, которая упрощает управление проектами и общение через клиентские порталы и инструменты ИИ.

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Renderforest - это облачная платформа для создания видео, логотипов и веб-сайтов с использованием готовых шаблонов и интуитивного интерфейса.

Duda

Duda

duda.co

Duda — платформа для создания и управления веб-сайтами без кода, ориентированная на агентства и компании SaaS.

WebWave

WebWave

webwave.me

WebWave — конструктор сайтов с функцией перетаскивания, позволяющий создавать уникальные сайты и управлять интернет-магазинами без специальных технических знаний.

Elementor

Elementor

elementor.com

Elementor - это платформа для создания сайтов WordPress с функцией перетаскивания, позволяющая без кодирования настраивать и разрабатывать веб-сайты.

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

ClickFunnels — это платформа для создания воронок продаж, позволяющая пользователям легко создавать страницы для конвертации посетителей в клиентов.

10Web

10Web

10web.io

10Web - платформа для создания и управления сайтами с использованием AI. Упрощает процесс разработки, предлагает инструменты для электронной коммерции и оптимизации SEO.

Weebly

Weebly

weebly.com

Weebly — это конструктор сайтов, который позволяет пользователям создавать веб-сайты, блоги и интернет-магазины с помощью шаблонов и инструментов перетаскивания.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie — это платформа без кода для создания мобильных приложений, веб-сайтов и автоматизации процессов с помощью простого интерфейса и функций перетаскивания.

Carrd

Carrd

carrd.co

Carrd — бесплатная платформа для создания простых и отзывчивых одностраничных веб-сайтов без необходимости в программировании.

Nicepage

Nicepage

nicepage.com

Nicepage - это инструмент для создания адаптивных веб-сайтов с возможностью свободного позиционирования и простым редактированием без нужды в кодировании.

CodeDesign.ai

CodeDesign.ai

codedesign.ai

Codedesign.ai - AI-платформа для создания веб-сайтов без кода, позволяющая генерировать чистый HTML и использовать шаблоны с функциями перетаскивания.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.

Copilot

Copilot

copilot.com

Приложение Copilot предоставляет бизнесу решения для общения с клиентами, платежей, обмена файлами и управления контрактами через единый портал.

Glitch

Glitch

glitch.com

Glitch — это платформа для создания веб-приложений в браузере, где пользователи могут сотрудничать в реальном времени и экспериментировать с кодом.

Webador

Webador

webador.com

Webador - это бесплатный конструктор сайтов с искусственным интеллектом, позволяющий быстро создавать профессиональные веб-сайты и интернет-магазины без технических знаний.

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