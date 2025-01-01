Альтернативы - AlphaResearch

TradingView

TradingView

tradingview.com

TradingView — платформа для трейдеров и инвесторов, предлагающая инструменты для анализа рынков, данные в реальном времени и возможность взаимодействия с сообществом.

Koyfin

Koyfin

koyfin.com

Koyfin — платформа для финансовой аналитики, позволяющая отслеживать и анализировать портфели, создавать отчёты и исследовать акции и макроданные.

PitchBook

PitchBook

pitchbook.com

PitchBook предоставляет данные по частным и публичным рынкам, помогая специалистам в инвестициях, сборе средств и бизнес-развитии.

YCharts

YCharts

ycharts.com

YCharts - это платформа для визуализации финансовых данных, позволяющая анализировать активы, создавать портфели и представлять инвестиционные возможности.

Deepvue

Deepvue

deepvue.com

Deepvue - это платформа для трейдинга, предлагающая инструменты для скрининга акций, визуализации и анализа, а также ресурсы для обучения пользователей.

OpenBB

OpenBB

openbb.co

OpenBB - платформа для финансового анализа и исследований с инструментами для интеграции данных, анализа и совместной работы.

FactSet

FactSet

factset.com

FactSet предоставляет аналитические инструменты и финансовые данные для инвестиционных специалистов, позволяя управлять портфелями и принимать обоснованные решения.

Nasdaq

Nasdaq

nasdaq.com

Приложение NASDAQ обеспечивает доступ к финансовым данным, обновлениям рынка и образовательным ресурсам для инвесторов.

Coinseeker.co

Coinseeker.co

coinseeker.co

Coinseeker.co помогает инвесторам и компаниям находить последние раунды финансирования в крипто- и блокчейн-компаниях, предоставляя аналитические данные и инструменты.

Quartr

Quartr

quartr.com

Quartr — приложение, предоставляющее доступ к информации о более чем 9000 публичных компаний, включая данные о доходах и материалы по связям с инвесторами.

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

AlphaSense – платформа для рыночной разведки, предоставляющая доступ к данным для улучшения бизнес-решений и ускорения исследовательских процессов.

QuantConnect

QuantConnect

quantconnect.com

QuantConnect — облачная платформа для алгоритмической торговли и количественных исследований финансов, поддерживающая разные классы активов и языки программирования.

Grata

Grata

grata.com

Grata - платформа для поиска и анализа частных компаний, упрощает сделки в области слияний и поглощений, обеспечивая доступ к данным и интеграцию с CRM.

Profit.com

Profit.com

profit.com

Приложение Profit.com предлагает инструменты для торговли, анализа финансовых данных и обучения, обеспечивая пользователям доступ к рыночной информации в реальном времени.

StockInsights AI

StockInsights AI

stockinsights.ai

StockInsights AI - приложение для анализа акций, использующее ИИ для упрощения исследований и мониторинга финансовых данных.

BeyondIRR

BeyondIRR

beyondirr.com

Приложение BeyondIRR помогает инвестиционным специалистам улучшать клиентский сервис, предоставляя доступ к данным о рынках и инвестиционных продуктах.

Quill AI

Quill AI

quillai.com

Quill AI автоматизирует анализ финансовых документов, извлекая данные из отчетов SEC и ускоряя процесс получения результатов для аналитиков.

Stockpulse

Stockpulse

stockpulse.ai

Stockpulse - это приложение для анализа финансовых новостей с помощью ИИ, предлагающее инструменты для принятия инвестиционных решений и отслеживания рыночных тенденций.

Hebbia

Hebbia

hebbia.ai

Hebbia — поисковая система на базе ИИ, помогающая пользователям быстро находить точные ответы на вопросы и оптимизировать анализ данных в разных областях.

Finbox

Finbox

finbox.com

Finbox - платформа для анализа акций и управления портфелем, предлагающая инструменты оценки и подробные финансовые данные о компаниях.

Streamlined Finance

Streamlined Finance

streamlined.finance

Streamlined Finance — инструмент для исследования инвестиций, предлагающий финансовую информацию о акциях, ETFs, криптовалютах и других активах для принятия обоснованных решений.

Consumer Edge

Consumer Edge

consumer-edge.com

Consumer Edge предоставляет данные о транзакциях для прогнозирования доходов, анализа рынка и увеличения продаж, помогая компаниям принимать обоснованные решения.

Tradepost.ai

Tradepost.ai

tradepost.ai

Tradepost.ai — платформа для анализа финансовой информации с помощью ИИ, предоставляющая пользователям данные для обоснованных инвестиционных решений.

Dealroom.co

Dealroom.co

dealroom.co

Dealroom.co – глобальная площадка для анализа стартапов, инноваций и инвестиционных стратегий в быстрорастущих компаниях и экосистемах.

Synaptic

Synaptic

synaptic.com

Приложение Synaptic помогает инвесторам получать инсайты о компаниях, используя альтернативные данные на безкодовой платформе для улучшения исследований и анализа.

Countercyclical

Countercyclical

countercyclical.io

Countercyclical — платформа для инвестиционных исследований и оценки компаний, позволяющая командам эффективно работать и сотрудничать в одной системе.

Aiera

Aiera

aiera.com

Aiera - приложение для мониторинга и поиска финансовых событий на Уолл-Стрит с транскрипцией в реальном времени и функцией поиска по данным компаний.

PrivCo

PrivCo

privco.com

PrivCo - платформа для доступа к финансовым данным частных компаний в США, предлагающая анализ для исследований и принятия решений.

EILLA

EILLA

eilla.ai

Eilla - это AI-платформа для автоматизации задач в сделках M&A, VC и PE, поддерживающая принятие решений и оптимизацию рабочих процессов.

Gain.pro

Gain.pro

gain.pro

Приложение Gain.pro предоставляет информацию о частных компаниях и инвестиционной деятельности через платформу анализа частных рынков.

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