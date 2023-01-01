Последние новости обо всем, что касается Google и Android. Мы публикуем последние новости о Google Pixel, обо всем, что связано с Android, Google Home, приложениями Google, Chromebook и многим другим!

Веб-сайт: 9to5google.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением 9to5Google, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.