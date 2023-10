Dirija seu verme em um jogo online multijogador massivo! Coma doces, donuts e bolos para crescer mais rápido. Elimine outros jogadores, deixando-os bater com a cabeça no corpo do seu verme. Jogue com outras pessoas em todo o mundo.

Site: wormate.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Wormate.io. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.