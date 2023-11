Agar.io e slither.io tiveram um filho mutante. Este multijogador online é um jogo fofo e com muita competição! Suba de nível depois de começar: escolha seu apelido personalizado e comece como Dogi. Lute contra os outros e coma o máximo que puder pelo tempo que puder. Cuidado – os outros jogadores tentarão morder você por trás! Jogos de comer como este exigem que você coma frutas para fazer crescer o rabo (isso protege você de ser mordido e perder mais de 50% de massa). Corra e coma outros jogadores para atingir seu potencial máximo. Suba de nível e evolua sua criatura com 6 evoluções e mais de 20 habilidades de atualização para você escolher! Corra, deslize, corra, bata e muito mais! Atualize e desbloqueie 9 criaturas conforme você avança! Este jogo desafiador, mas casual, é divertido para adolescentes e adultos de todas as idades! Um jogo de habilidade, você tem o que é preciso para chegar à tabela de classificação? Este jogo viciante irá encorajá-lo a chegar ao topo! Torne-se o rei da colina sozinho ou desafie seus amigos para vencê-lo! Jogos de animais exigem habilidade - você tem o que é preciso?

Site: creatur.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Creatur.io. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.