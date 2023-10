Sink It é um jogo de habilidade onde você tem que afundar o barco do seu oponente atirando seu canhão! Jogue sozinho ou com um amigo no desktop ou no celular. Observe seu ângulo e dispare seu canhão na hora certa. Se você bater na água, causará uma onda gigante que moverá você e seu oponente, tornando mais difícil acertar um ao outro. Durante a partida, cairão objetos do céu que afetarão a água. Alguns desses objetos podem realmente ser coletados. Ao usar as ondas para mover o objeto em sua direção, você pode usar seu efeito legal, como congelar o mar! Você consegue derrotar todos os seus oponentes?1 Jogador:Dispare - Pressione espaço / toque e solte no celular e tablet2 Jogadores:Jogador de fogo 2 - Pressione enter / toque e solte no celular e tabletPia Foi criado por Alex, Jacq & Koen. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

