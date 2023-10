Rowdy Wrestling

Vamos nos preparar para uma luta turbulenta! Escolha o seu lutador e entre no ringue para derrotar dezenas de lutadores malucos. Dê socos e chutes até chegar ao topo da sua carreira ou jogue um duelo amigável com um amigo. Pegue cadeiras e outros objetos do árbitro para atordoar seus oponentes e jogá-los para fora do ringue antes que eles te peguem! Controles: Teclas de seta - mover Z - soco/arremesso para fora do ringue Seta para cima + Z - dropkick

Site: poki.com

