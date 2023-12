Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Level Devil no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Level Devil é um jogo de plataforma com um toque cruel. O objetivo é simples; chegue à porta no final do nível para vencer, mas não é tão fácil quanto pode parecer... Buracos podem aparecer do nada, espinhos podem se mover inesperadamente e tetos podem cair sobre você enquanto você avança os muitos níveis diferentes. Um passo errado e o jogo acaba. Você terá que manter o bom senso, esperar o inesperado e o mais importante: não fique com raiva. Você consegue passar por esses níveis infernais e vencer o Level Devil?

Site: poki.com

