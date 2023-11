Icycle é um jogo de habilidade onde você é um ciclista nu sozinho em um mundo pós-apocalíptico mortal. Sem amigos, sem inimigos e sem ninguém para amar, experimente um mundo verdadeiramente frio e cruel, onde o perigo é sua única excitação. Ande de bicicleta pelo planeta congelado no tempo, manobre no topo de encostas geladas, evite pingentes de gelo perigosos, estoure todas as bolhas e tente aproveitar esta bela paisagem só para você. E como ninguém está por perto para te julgar, você pode usar quantas roupas ridículas quiser. Você consegue chegar ao fim da pista do oceano congelado para vencer este jogo? Passeio - setas A/D ou esquerda/direita Salte - seta W ou para cima Icycle foi criado por Damp Gnat Games. Este é o primeiro jogo deles no Poki!Você pode jogar Icycle gratuitamente no Poki.Icycle só pode ser jogado no seu computador por enquanto.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Icycle. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.