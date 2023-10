Grite pelas montanhas em Burnout Drift: Hilltop! Este jogo de carros 3D permite que você navegue em Rocky Pass, Ridge e Winter Pass. Você deve pisar no pedal do acelerador, girar as rodas e queimar borracha para marcar pontos. Ajuste a suspensão do seu veículo para melhor controle!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Burnout Drift: Hilltop. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.