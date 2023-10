Bad Ice-Cream 3 é um jogo de quebra-cabeça para 2 jogadores desenvolvido pela Nitrome em 11 de dezembro de 2013. Bad Ice-Cream 3 permite que você jogue como uma guloseima congelada com sabor de baunilha, chocolate ou morango que tenta consumir frutas em cada uma das fases. Você enfrentará animais e monstros famintos em 40 níveis frios, gelados, mas divertidos. Use seus poderes de quebrar gelo para quebrar blocos de gelo ou criar suas próprias barreiras de gelo para proteção. Vá em frente, coma todas as frutas!Colete todas as frutas antes que o tempo acabe.Mover - WASD ou teclas de setaCongelar - Barra de espaçoBad Ice-Cream 3 foi criado pela Nitrome como um jogo flash e posteriormente emulado em HTML5 pela AwayFL. Jogue outros jogos flash do Nitrome no Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Cave Chaos, Cave Chaos 2, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Cobaia Verde e Cobaia Azul

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Bad Ice-Cream 3. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.