Bad Ice-Cream 2 é um jogo de quebra-cabeça para 2 jogadores desenvolvido pela Nitrome. Escolha um sabor e adicione frutas ao seu sorvete! Vá para a guerra com sorvete cremoso e inimigos famintos em campos de batalha gelados! Em Bad Ice-Cream 2, você jogará como uma sobremesa desonesta que se recusa a ser comida. Escolha o seu sabor congelado favorito e encontre a fruta em labirintos de blocos de gelo! Limpe todas as frutas sem ser pego e desfrute do seu saboroso deleite! Use seus poderes de quebrar gelo para quebrar blocos de gelo ou criar suas próprias barreiras de gelo para proteção. Vá em frente, coma todas as frutas!Colete todas as frutas antes que o tempo acabe.Move - WASD ou teclas de setaFreeze - Q ou SpaceBad Ice-Cream 2 foi criado pela Nitrome como um jogo flash e posteriormente emulado em HTML5 pela AwayFL. Jogue outros jogos flash do Nitrome no Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos, Cave Chaos 2, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Cobaia Verde e Cobaia Azul

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Bad Ice-Cream 2. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.