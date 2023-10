Futebol fantástico em 2 modos CLÁSSICO O clássico jogo de futebol fantástico, enriquecido pela possibilidade de jogar com módulos personalizáveis ​​por Liga e definir o número de bancos e a ordem dos bancos de acordo com as suas preferências, entre centenas de outras opções! MANTRA Uma experiência de jogo envolvente e divertida com futebolistas polivalentes, especialização de funções e módulos “reais” com destaque para a componente táctico-estratégica. Mecanismo de substituição avançado.

Site: leghe.fantacalcio.it

