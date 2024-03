Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Hacker Rangers no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Hacker Rangers é a primeira plataforma totalmente gamificada do mundo para treinamento de conscientização em segurança. A gamificação transforma o processo de aprendizagem dos seus funcionários em uma experiência agradável. Placares, emblemas e classificações são apenas alguns dos recursos que o Hacker Rangers oferece à sua organização para transformar o processo de adoção de hábitos seguros em um jogo da vida real. Todo o conteúdo educacional do Hacker Rangers é criado com base na metodologia nanolearning: lições curtas, focadas e curtas para que seus funcionários entendam facilmente como reconhecer mensagens de phishing, truques de engenharia social e outras ameaças cibernéticas. Vídeos animados e legendados, apostilas, questionários e muito mais estão disponíveis! Assim que você se juntar à nossa equipe de Rangers, toda a nossa equipe de Especialistas em Conscientização sobre Segurança Cibernética estará pronta para orientar o oficial de conscientização de segurança da sua organização durante toda a jornada e oferecer insights sobre todos os aspectos do seu programa de treinamento. Libere o potencial ilimitado da gamificação para capacitar seus funcionários e fortalecer a segurança da sua organização!

Site: hackerrangers.com

