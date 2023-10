VERSÃO BETA O Destiny Item Manager (DIM) permite que os jogadores do jogo Destiny movam itens facilmente entre seus Guardiões e o Vault. O objetivo do DIM é permitir que os jogadores equipem seus guardiões rapidamente. Nosso recurso Loadouts faz isso removendo etapas manuais necessárias ao transferir itens. Os loadouts dão aos jogadores a capacidade de definir conjuntos de itens que desejam em seus Guardiões. Quando um loadout é selecionado, o DIM moverá todos os itens referenciados pelo Loadout para um Guardião. Se o item foi equipado por outro guardião, o recurso Loadouts substituirá esse item por um item semelhante, se possível, para permitir a transferência do item referenciado ao Loadout. Com um único clique de um botão, você pode ter um guardião PVP, PVE ou pronto para Raid. DIM é baseado nos mesmos serviços usados ​​pelo aplicativo Destiny Companion para mover e equipar itens. O DIM não poderá desmontar nenhum dos seus itens.

Site: beta.destinyitemmanager.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com DIM Beta. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.