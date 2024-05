Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

O xSellco Feedback ajuda você a obter feedback positivo, solicitando avaliações de clientes satisfeitos. O software permite que você aumente sua classificação de vendedor na Amazon, eBay e Trustpilot, solicitando feedback sobre os produtos certos, dos clientes certos, no momento certo. Personalize solicitações de feedback para direcionar pedidos por SKU, tipo de produto, entrega no prazo, destino e muito mais para que você possa aumentar suas avaliações positivas, impulsionar as vendas e expandir seus negócios! Melhor feedback, melhores vendas!

Site: xsellco.com

