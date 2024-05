As principais ferramentas de venda do eBay do marcador estão na plataforma de gerenciamento de vendas 3Dsellers eBay. Obtenha mais vendas e feedback do eBay e economize tempo com a automação do eBay e ações em massa para listagens, pedidos, mensagens e muito mais. Forneça suporte ao cliente rápido (e até automático) aos seus compradores do eBay com um Helpdesk e gerenciador de pedidos que se integra até mesmo com Shopify, Etsy, Amazon e outros mercados.

