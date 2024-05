Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Lipscore no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

O software de classificações e avaliações Lipscore fornece os maiores volumes de feedback de clientes do mercado. Em média, mais de 20% dos clientes finais deixam uma avaliação e/ou avaliação usando nosso software, proporcionando uma visão inestimável da experiência deles com seus serviços e produtos. Aja de acordo com o feedback para construir relações duradouras com os clientes, valorizar os clientes satisfeitos e melhorar onde houver espaço para isso. Aumente a confiança exibindo feedback honesto dos clientes em sua loja online e transforme cada cliente em embaixador da sua marca.

Site: lipscore.com

