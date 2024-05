Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Sendmea no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Sendmea é uma plataforma inovadora de análise de vídeo online projetada para ajudar as empresas a aproveitar o poder da prova social por meio de depoimentos de clientes. Ao permitir que as empresas coletem, gerenciem e apresentem análises de vídeos autênticas, Sendmea ajuda a aumentar a credibilidade e a confiança da marca entre clientes em potencial. Na era digital de hoje, a prova social é inestimável para as marcas. Quando os clientes em potencial veem depoimentos em vídeo autênticos de clientes satisfeitos, é mais provável que eles confiem na marca e comprem. É aqui que o Sendmea se destaca – ele fornece uma plataforma para as empresas coletarem e exibirem rapidamente esses depoimentos poderosos. A plataforma oferece uma maneira única de coletar feedback valioso, com a capacidade de personalizar o formulário de avaliação para fazer perguntas específicas relevantes para o seu negócio. Depois que as avaliações dos vídeos forem aprovadas, elas poderão ser exibidas na página de avaliações personalizadas da empresa e compartilhadas nas redes sociais, ampliando ainda mais o alcance e a credibilidade da marca.

Site: sendmea.io

