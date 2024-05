Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Editorify no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

A maior razão pela qual as avaliações online são importantes para as empresas é que, em última análise, elas aumentam as vendas, fornecendo aos consumidores as informações de que precisam para tomar a decisão de comprar um produto e criar o FOMO para aumentar a prova social. Editorify é um aplicativo obrigatório para proprietários de lojas que administram seus negócios no Shopify, Wix e WooCommerce e desejam maximizar sua taxa de conversão. Ele ajuda você a coletar e importar facilmente avaliações autênticas de vários atacadistas para sua loja para aumentar a confiança dos clientes, maximizar o envolvimento, criar provas sociais e obter mais vendas.

Site: editorify.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Editorify. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.