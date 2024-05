TrustPulse é um aplicativo independente de prova social que se integra a todas as plataformas de sites, incluindo WordPress. Você deve ter uma conta TrustPulse para aproveitar as vantagens deste plugin. Clique aqui para começar a usar o aplicativo TrustPulse FOMO. TrustPulse vem com um construtor de notificação de prova social fácil de usar que permite criar lindos pop-ups WordPress FOMO que comprovadamente convertem. Você pode personalizar a mensagem, cores, imagens e muito mais para combinar as notificações de prova social FOMO com o seu site. Com TrustPulse você pode escolher entre 2 tipos de campanhas FOMO: * Atividade recente: mostre uma transmissão ao vivo da atividade do site, como compras no WooCommerce, registros em sites de membros, inscrições por e-mail e muito mais. * On-Fire: Mostre a quantidade de pessoas realizando ações em seu site em um determinado período. Usando o plugin TrustPulse WordPress FOMO, os usuários notaram um aumento instantâneo na taxa de conversão.

Site: trustpulse.com

