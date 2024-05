WP ERP é ideia de weDevs, uma equipe de desenvolvedores WordPress, pensadores, pessoal de suporte e profissionais de marketing. A empresa começou como uma plataforma de blog em dezembro de 2008. Naquela época, estávamos desenvolvendo plug-ins para WordPress, escrevendo tutoriais de desenvolvimento e artigos personalizados relacionados a PHP e muito mais a partir de um subdomínio. Em maio de 2012, nossa empresa foi relançada como uma pequena startup de desenvolvimento web com confiança renovada e uma visão mais forte. Nosso foco principal é fornecer aplicativos PHP personalizados escaláveis ​​e de alta qualidade usando WordPress a um preço competitivo. Nosso objetivo é fornecer plug-ins e temas apimentados com as últimas tendências de desenvolvimento e melhores práticas. Amamos simplicidade e intuitividade, por isso todos os nossos plugins são projetados para serem Frontend. WP ERP é a solução empresarial pioneira na indústria WordPress. Começamos a trabalhar no WP ERP em 2015 e lançamos a primeira versão beta em 2016. Naquela época, o WordPress não tinha plugins que cobrissem todos os aspectos de um negócio e permitissem que as empresas gerenciassem tudo por conta própria a partir de uma única solução. Nosso objetivo desde o início foi fazer do WP ERP a solução completa para proprietários de pequenas empresas gerenciarem todas as suas necessidades a partir de uma única plataforma. O WP ERP, portanto, agrega valor das seguintes formas: -> É fácil para os usuários operar e sustentar, -> Dá aos proprietários controle sobre as operações, -> É autogerenciável. Agora somos uma família de 27 plug-ins gratuitos e 50 plug-ins premium e mais de 8.000 instalações ativas de WP ERP. Também somos uma família de mais de 70 membros dedicados que planejam, desenvolvem e cultivam produtos e conteúdos de alta qualidade centrados no cliente. Consideramos cuidadosamente as preferências e necessidades do usuário ao criar nossos plug-ins e conteúdo. Uma equipe de suporte dedicada atende os usuários 24 horas por dia, 7 dias por semana e cuida de seus problemas.

Site: wperp.com

