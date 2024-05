Lasting ERP

Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

LERP é uma solução ERP em nuvem B2B líder de mercado, integrada com contabilidade, CRM, estoque, produção e gestão de recursos humanos. O pacote de software LERP destina-se a resolver dificuldades explícitas da indústria para fabricantes e comerciantes. Nossa missão é mudar e simplificar a utilização de um processo de negócios que estruture um conjunto completo de instrumentos para atender a qualquer necessidade de negócios e direcionar todos os nossos esforços hierárquicos na estruturação da qualidade especializada existente e do reconhecimento da marca para aumentar o desenvolvimento no negócio central.

