WordLift é a primeira ferramenta de SEO de inteligência artificial que ajuda as empresas a falar a mesma língua do Google, traduzindo o conteúdo em um formato que os mecanismos de pesquisa entendem: dados estruturados. WordLift usa IA e aprendizado de máquina para analisar conteúdo, identificar os tópicos mais importantes e organizá-los em entidades. Cada entidade descreve uma ideia, conceito, pessoa ou lugar sobre o qual você está falando em seu site. A maioria das ferramentas de SEO na página hoje permite criar dados estruturados. WordLift pode fazer ainda mais. Relaciona entidades de vocabulário e transforma informações em dados vinculados, criando um Gráfico de Conhecimento. O Knowledge Graph é a infraestrutura por trás do seu conteúdo, tornando-o compreensível para o Google e os mecanismos de busca. Como resultado, o seu site terá uma classificação melhor nos motores de busca e, ao mesmo tempo, os usuários passarão mais tempo no seu site. Dessa forma, seu site aparece no topo dos resultados de busca e, ao oferecer informações relevantes, leva os usuários a passarem mais tempo em seu site. PRINCIPAIS RECURSOS -Automação de dados estruturados -Criação de um Knowledge Graph personalizado -Otimização de imagem para SEO -Widgets para recomendações de conteúdo -Relatórios semânticos com Google Looker Studio -Análise de entidade com complemento de SEO para Google Sheets™ -Extensão dedicada para site WooCommerce PRINCIPAL BENEFÍCIOS - Ajuda o Google e os motores de busca a entender melhor o site e a classificá-lo em uma posição mais elevada nos resultados de pesquisa; -Controlar a forma como uma marca aparece nos resultados de pesquisa (Rich Snippets, People Also Ask, etc.); Melhorar a estratégia de conteúdo através de links internos; -Fornecer aos utilizadores informação relevante (o que procuram), tornando a sua experiência óptima; -Aumentar as taxas de cliques e o tráfego orgânico do site.

Site: wordlift.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com WordLift. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.