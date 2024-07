Vivid é um editor visual no navegador com tecnologia de IA que simplifica o estilo e o desenvolvimento da web. Ele ajuda desenvolvedores e designers a economizar tempo gerando código automaticamente para os primeiros 80% de um aplicativo da web e fornecendo ferramentas de estilo para os últimos 20%. Com o Vivid, os usuários podem editar qualquer parte de seu aplicativo da web diretamente do navegador e visualizar estilos sem precisar adivinhar. A geração de código alimentada por IA também gera sempre código pronto para produção, garantindo precisão e qualidade. O Vivid também apresenta uma interface intuitiva e fácil de usar, permitindo aos usuários modificar componentes, inspecionar elementos e fazer cópias e edições de estilo sem precisar tocar no código. Com o Vivid, os desenvolvedores e designers podem realizar o trabalho que importa sem perder tempo com tarefas intensas, o que lhes permite economizar tempo e se tornar mais produtivos.

Site: vivid.lol

