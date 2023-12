Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Veem no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Veem é uma plataforma global de pagamentos online com sede em São Francisco, fundada em 2014 por Marwan Forzley e Aldo Carrascoso. Anteriormente era conhecida como Align Commerce, mudando seu nome para Veem em 8 de março de 2017. A empresa atende 100 países e 70 moedas, incluindo USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY e AUD. Clientes em 100 países podem receber pagamentos e clientes em 25 deles podem enviar pagamentos. Os pagamentos são enviados através de vários trilhos, sendo o utilizado determinado internamente no momento do envio do pagamento. A empresa roteia pagamentos usando SWIFT, câmara de compensação automatizada (ACH), contas do tesouro, carteiras digitais, cartões de débito e blockchain. A empresa tem como alvo empresas de pequeno e médio porte, freelancers e empresas que oferecem serviços internacionais. Em 2020, a Veem atingiu uma base de clientes de 225 mil usuários.

Site: veem.com

