Monnify é um gateway de pagamento para empresas aceitarem pagamentos de clientes, seja de forma recorrente ou única. Monnify oferece uma maneira mais fácil, rápida e barata para as empresas receberem pagamentos em seus aplicativos web e móveis, usando métodos de pagamento convenientes para clientes com as mais altas taxas de sucesso obtidas na Nigéria. Você pode receber pagamentos de seus clientes por meio de cartões e transferências de contas em sua plataforma web integrando facilmente nosso SDK web. O SDK móvel do Monnify permite que você receba pagamentos por transferência de cartão e conta de seus clientes no aplicativo. Nossas APIs bem documentadas fornecem tudo o que você precisa para criar seus projetos e produtos personalizados. Usando o Monnify, seus clientes podem efetuar pagamentos em seu site ou aplicativo, iniciando uma simples transferência interbancária usando USSD, internet banking ou aplicativo de mobile banking. Monnify permite que você receba pagamentos via cartões de débito online, ao mesmo tempo que oferece as taxas de transação mais competitivas disponíveis.

Site: monnify.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Monnify. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.