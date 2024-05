Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de VCAT.AI no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

VCAT.AI é um criador automático de vídeos de marketing, solução SaaS baseada em IA. Produz vídeos de marketing apenas com URL do produto em apenas 1 minuto. Não apenas dezenas de vídeos de marketing curtos, mas também imagens de banner em todos os tamanhos simultaneamente. VCAT.AI lançou a versão beta no ano passado e está crescendo rapidamente. Demonstramos nosso potencial de crescimento garantindo parcerias de longo prazo em vários setores e integrando-nos a diversas plataformas em apenas um ano após o lançamento. Estamos agora a preparar-nos para expandir globalmente com base nas necessidades dos nossos parceiros CES. Preparando-se para a solução generativa de IA de vídeo que produz vídeos e imagens com apenas um clique ou texto.

Site: vcat.ai

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com VCAT.AI. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.