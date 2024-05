Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Garson.io no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Garson.io é um assistente de redação baseado em IA com foco na privacidade, projetado especificamente para profissionais de marketing de produtos. Ajuda a aperfeiçoar as habilidades de escrita, ao mesmo tempo que garante que dados confidenciais permaneçam seguros. Com Garson.io, você pode escrever e-mails profissionais e postagens em blogs 10 vezes mais rápido. Basta copiar e colar seu trabalho em seu CMS para publicação ou armazená-lo para melhorias adicionais. Comece sua conta gratuita hoje e experimente benefícios elevados de escrita e economia de tempo. Não é necessário cartão de crédito. * Assistente de redação com tecnologia de IA da Privacyfirst para profissionais de marketing de produtos * Ajuda a aperfeiçoar as habilidades de escrita enquanto mantém os dados confidenciais seguros * Permite escrever e-mails profissionais e postagens de blog 10x mais rápido * Ferramentas de redação para e-mails, postagens em blogs e descrições de produtos * Oferece compositor lado a lado, seletor de sentimento, seletor de comprimento e 30 dias de armazenamento.

