A Upflow fornece software e tecnologia de pagamento de ponta para empresas B2B levarem seus processos de cobrança de dinheiro para o próximo nível e melhorarem seus fluxos de caixa. O software Upflow gerencia suas contas a receber para você com fluxos de trabalho automatizados, porém personalizados, e integra-se em um clique (literalmente) ao seu software de contabilidade existente. Receba o pagamento de forma mais rápida e fácil! Reduza seus pagamentos atrasados ​​em 50%. Os recursos do Upflow incluem: * Métricas em tempo real sobre sua coleção de contas a receber * Fluxos de trabalho automatizados e personalizados * Portais de pagamento adaptados a cada cliente Upflow integra-se diretamente com diferentes soluções de contabilidade como Quickbooks, Netsuite ou Xero e também pode desenvolver APIs específicas. As parcerias da Upflow com Stripe e Go Cardless agilizam os pagamentos para seus clientes. Upflow tem centenas de usuários em todo o mundo, incluindo Front, Lattice e Productboard e é apoiado por investidores importantes (YCombinator, eFounders) e principais business angels de fintech.

Site: upflow.io

