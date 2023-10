Udemy, Inc. é uma plataforma americana de aprendizagem online voltada para adultos e estudantes profissionais. Foi fundada em maio de 2010 por Eren Bali, Gagan Biyani e Oktay Caglar. Em janeiro de 2020, a plataforma tinha mais de 35 milhões de alunos e 57.000 instrutores ministrando cursos em mais de 65 idiomas. Foram mais de 400 milhões de matrículas em cursos. Alunos e instrutores vêm de mais de 180 países e 2/3 dos alunos estão localizados fora dos EUA. Os alunos fazem cursos principalmente como um meio de melhorar as habilidades relacionadas ao trabalho. Alguns cursos geram créditos para certificação técnica. A Udemy tem feito um esforço especial para atrair instrutores corporativos que buscam criar cursos para funcionários de sua empresa. Em 2020, havia mais de 130.000 cursos no site. A sede da Udemy está localizada em São Francisco, CA, com escritórios em Denver, CO; Dublin, Irlanda; Ancara, TR; São Paulo, BR; e Gurgaon, IN.

Site: udemy.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Udemy. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.