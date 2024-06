Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Rguroo no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

O desenvolvimento do Rguroo foi motivado pela necessidade de um software que pudesse ajudar os instrutores no ensino de conceitos estatísticos e reduzir a quantidade de tempo que os alunos gastam em cálculos de rotina. O design do Rguroo presta atenção especial às recomendações de tecnologia do Relatório da Faculdade das Diretrizes para Avaliação e Instrução em Educação Estatística (GAISE) da American Statistical Association.

Site: rguroo.com

