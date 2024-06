Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Tresta é um sistema telefônico virtual e aplicativo móvel que transforma qualquer smartphone em seu telefone comercial - para que você possa gerenciar suas comunicações comerciais a partir de qualquer dispositivo. Com chamadas ilimitadas, mensagens de texto e recursos poderosos de gerenciamento de chamadas, a Tresta ajuda sua empresa a se comunicar de maneira mais inteligente e eficiente - permitindo atender melhor seus clientes em qualquer lugar, a qualquer hora. Quer você precise de um número de telefone comercial ou de um sistema telefônico comercial completo, a Tresta torna mais fácil e acessível do que nunca configurar um escritório móvel totalmente funcional. Por apenas US$ 15 por usuário por mês, Tresta oferece todos os recursos que você precisa para ajudar sua empresa a ter a melhor aparência. E não há contratos, taxas de recursos premium, cobranças por minuto ou custos ocultos. Comece hoje e experimente o Tresta gratuitamente por 30 dias.

